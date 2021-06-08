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Уилер о 0-4 от «Монреаля»: «Мы так и не смогли забить первыми. Их защитники из топ-4 играют на очень высоком уровне»

Капитан «Виннипега» Блэйк Уилер прокомментировал поражение от «Монреаля» в серии второго раунда Кубка Стэнли (0-4, 2:3 ОТ в четвертом матче).

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