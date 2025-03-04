США приостанавливают военную помощь Украине после встречи Трампа с Зеленским

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь.
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