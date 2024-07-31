В России появится единый реестр аттракционов

Федеральный закон «Об аттракционах» могут принять предстоящей осенью. Сейчас депутаты ждут отзыв Правительства на поправки к документу после первого чтения, рассказал глава думского Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.
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