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Мэр Москвы открыл завод рентгенодиагностического оборудования в Зюзине

Новый завод компании «С.П. Гелпик» в Зюзине открыл Сергей Собянин. Предприятие по производству рентгенодиагностических аппаратов возвели на юго-западе Москвы за два года при поддержке города.

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