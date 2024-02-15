Байден: В США произошло больше случаев стрельбы, чем прошло дней с начала года

С начала 2024 года в Соединенных Штатах произошло больше случаев стрельбы, чем прошло дней. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя стрельбу в Канзас-Сити, где проходил парад в честь команды «Канзас-Сити Чифс», одержавшей победу в Супербоуле.
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