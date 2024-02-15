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Байден: В США произошло больше случаев стрельбы, чем прошло дней с начала года

С начала 2024 года в Соединенных Штатах произошло больше случаев стрельбы, чем прошло дней. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя стрельбу в Канзас-Сити, где проходил парад в честь команды «Канзас-Сити Чифс», одержавшей победу в Супербоуле.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Скажем прямо у нас тоже постреливать начали в городах , что есть то есть . Раньше такого не было. Кланы какие то появились , диаспоры, решалы, группировки. Ну и как тут Сталина не будут вспоминать? А дальше то что ? Погромы, стычки и междоусобица , у нас в России всегда до крайности доходит а потом кровь рекой.
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