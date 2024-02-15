Байден: В США произошло больше случаев стрельбы, чем прошло дней с начала года

вл

валерий лисицын

Скажем прямо у нас тоже постреливать начали в городах , что есть то есть . Раньше такого не было. Кланы какие то появились , диаспоры, решалы, группировки. Ну и как тут Сталина не будут вспоминать? А дальше то что ? Погромы, стычки и междоусобица , у нас в России всегда до крайности доходит а потом кровь рекой.