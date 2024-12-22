Пишет широко известный в узких кругах Суфа:В Магдебурге, в Колбасии, на тамашний рынок прилетела дальнобойная ракета "Таурас".
Заигрались мы в благородство...
Комментарии
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Татьяна Царева
погибли люди... и не стоит уподобляться укропам и бесноваться от радости . а тот господинчик который пишет в сети ..лучше бы взял оружие и отправился на фронт. в блогах многие смелые.. ребята те которые на передовой не глумятся над пленными. спасают мирных жителей я горжусь человеколюбием русского солдата.
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