Расчеты РСЗО "Град" уничтожили позиции с боевиками ВСУ в приграничном районе

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили вскрытые разведкой точки с боевиками украинских террористических формирований и сорвали переброску подкрепления пехоты ВСУ на оборонительные позиции в приграничном с Белгородской областью районе на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии