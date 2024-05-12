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Расчеты РСЗО "Град" уничтожили позиции с боевиками ВСУ в приграничном районе

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили позиции с боевиками ВСУ в приграничном районе

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили вскрытые разведкой точки с боевиками украинских террористических формирований и сорвали переброску подкрепления пехоты ВСУ на оборонительные позиции в приграничном с Белгородской областью районе на Украине.

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