Противостояние на фоне СВО

Об информационно-психологической стороне СВО говорится столь же часто, что и о БПЛА. Другое дело, что о технологиях, применяемых при ведении психологической войны, не принято говорить честно даже в безмятежные времена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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