Пять тысяч пациентов принял госпиталь Минздрава РФ в Турции за неделю

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, которые обеспечивают оказание медицинской помощи пострадавшим во время разрушительных землетрясений в Турции, помогли турецким врачам принять 5,2 тысячи пациентов за неделю.
Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, которые обеспечивают оказание медицинской помощи пострадавшим во время разрушительных землетрясений в Турции, помогли турецким врачам принять 5,2 тысячи пациентов за неделю.
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