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Ильяс Хамзин о дальнейших планах: «Хотел реванш с бразильцем, но он не горит желанием»

Ильяс Хамзин рассказал о своих ближайших планах по возвращению в октагон: «Было в планах сделать реванш с бразильцем (Магнусом Конрадо), но он пока не горит желанием.

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