Экс-глава МО Британии Уоллес призвал сбивать российские БПЛА над Украиной

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес поддержал идею того, что силы его страны должны сбивать российские беспилотники над Украиной.
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