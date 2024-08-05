Президент Палестины рассказал о цели убийства Хании

Громкое убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании затруднит переговоры о прекращении военной кампании Израиля в секторе Газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президент Палестины Махмуда Аббаса.
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