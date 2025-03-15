В Уйме в аварии с автобусом, перевозившем детей, погибла женщина

Сегодня утром в поселке Уемский Приморского района Архангельской области произошло серьезное ДТП По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада», двигаясь в сторону Архангельска, не справился с управлением на левом повороте.
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