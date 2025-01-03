Байден начал с шутки первую речь после теракта в Новом Орлеане

Президент США Джо Байден начал свое первое публичное выступление в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с шутки о собственном появлении, 3 января следует из трансляции выступления.
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