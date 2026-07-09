Путин отметил семью замглавы орловского УФССП

От Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области пришла неожиданная новость. Обычно ведомство сообщает о взысканиях, долгах и административных мерах, но на этот раз речь зашла о… семейных ценностях.
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