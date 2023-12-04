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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренин забил 5-й гол в сезоне – победный в матче с «Баффало». У него 7 очков в 23 играх

Тренин забил 5-й гол в сезоне – победный в матче с «Баффало». У него 7 очков в 23 играх

Форвард «Нэшвилла» набрал 7-е (5+2) очко в текущем сезоне НХЛ, всего он провел 23 игры. Сегодня за 15:15 у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».

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