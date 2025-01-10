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Царьград

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Ракетный удар в Донецке: пострадали 4 мирных жителя, ударили HIMARS

Ракетный удар в Донецке: пострадали 4 мирных жителя, ударили HIMARS

В Донецке ракетная атака на супермаркет оставила четырех пострадавших. Обстрел Киевского района, совершённый с использованием системы HIMARS, также затронул соседние дома.

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