Zero Hedge
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Zero Hedge

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Fast Food Giant Under Investigation Over Explosive Diarrhea Outbreak: Report

Fast Food Giant Under Investigation Over Explosive Diarrhea Outbreak: Report

Fast Food Giant Under Investigation Over Explosive Diarrhea Outbreak: Report Federal and state health officials are reportedly zeroing in on Taco Bell restaurants as a possible culprit in one of the biggest parasite outbreaks to slam the U.

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