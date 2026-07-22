Nokia за 35 евро с защитой от воды и зарядкой раз в 19 дней. Представлен защищенный кнопочный телефон Nokia 123 Shield

С портом USB-C и стандартным разъемом для наушниковКомпания HMD представила новый кнопочный телефон Nokia 123 Shield — это самый доступный в линейке телефон с защитой от воды и пыли (в соответствии со степенью IP65).
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