После 20 лет брака я нашла старый дневник мужа, и теперь мне жутко, с кем я живу

Александр _

Больная баба. Человек влюбился, сделал всё возможное, чтобы познакомиться, двадцать лет прожила с ним в счастье и теперь у неё крыша поехала от раздумий. Срочно в психушку и в одну палату с ней тех, кто в комментарии её поддерживает.