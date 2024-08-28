Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Traveller
    Возраст бабёшки самый подходящий для свихнувшихся. Климакс стучится в двери, остатки извилин заполнены мыслями о бесп...После 20 лет брак...
  • Лариса
    Согласна на 100%После 20 лет брак...
  • Александр _
    Больная баба. Человек влюбился, сделал всё возможное, чтобы познакомиться, двадцать лет прожила с ним в счастье и теп...После 20 лет брак...

После 20 лет брака я нашла старый дневник мужа, и теперь мне жутко, с кем я живу

После 20 лет брака я нашла старый дневник мужа, и теперь мне жутко, с кем я живу

"Весь мой брак построен на лжи. Я не знаю, кому доверять." - так озаглавила свой пост одна женщина, чья история поистине странная и жуткая, причем настоящая правда так до конца и не известна.

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Комментарии
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Александр _
Больная баба. Человек влюбился, сделал всё возможное, чтобы познакомиться, двадцать лет прожила с ним в счастье и теперь у неё крыша поехала от раздумий. Срочно в психушку и в одну палату с ней тех, кто в комментарии её поддерживает.
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20 час.
Л
Лариса
Согласна на 100%
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20 час.
Traveller
Возраст бабёшки самый подходящий для свихнувшихся. Климакс стучится в двери, остатки извилин заполнены мыслями о бесповоротном увядании...
Ответить
18 час.

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