"Весь мой брак построен на лжи. Я не знаю, кому доверять." - так озаглавила свой пост одна женщина, чья история поистине странная и жуткая, причем настоящая правда так до конца и не известна.
После 20 лет брака я нашла старый дневник мужа, и теперь мне жутко, с кем я живу
Комментарии
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Александр _
Больная баба. Человек влюбился, сделал всё возможное, чтобы познакомиться, двадцать лет прожила с ним в счастье и теперь у неё крыша поехала от раздумий. Срочно в психушку и в одну палату с ней тех, кто в комментарии её поддерживает.
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20 час.
Л
Лариса
Согласна на 100%
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20 час.
Traveller
Возраст бабёшки самый подходящий для свихнувшихся. Климакс стучится в двери, остатки извилин заполнены мыслями о бесповоротном увядании...
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18 час.
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