В рубрику #НАКИПЕЛО "В который раз уже кто-то закрывают на ключ калитку во дворы! Приходится обходить бабушке с тяжелыми пакетами, скажите с какой целью это делается?!"🤬🤬🤬.
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В рубрику #НАКИПЕЛО "В который раз уже кто-то закрывают на ключ калитку во дворы! Приходится обходить бабушке с тяжелыми пакетами, скажите с какой целью это делается?!"🤬🤬🤬.