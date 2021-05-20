Превращение из красавицы в чудовище. Как женщины меняются в браке

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяПревращение из красавицы в чудовище. Как женщины меняются в бракеКаждая девушка мечтает пойти под венец в свадебном платье. Создать семью. Любить и заботиться о муже.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга ЛосеваНа себя б посмотрели!ЛДЛидия ДунайНу, они де не знали, как "здоровско" быть замужем, а когда узнали, то скисли.ЛДЛидия ДунайНедаром есть такая пословица: " Бабы каются, а девки замуж собираются".))))))))))))))ЮРЮрий Викторович Рыбаковпросто мужикам пора понять - женщина выходит замуж не за мужчину , а за государство. И для создания семьи как раз таки не нужно жениться/выходить замуж .Комментировать
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