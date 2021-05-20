Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    В стада собираются лишь копытные, к сведению автора..., что за мода, писать о том, что не знаешь....😕5 популярных забл...
  • Валерия Никанорова
    Юр, мне 65, андроид практически освоила. Не сдавайтесь.«Умные живут доль...
  • Эдуард Николаев
    хорошо что это не относится к наши депутатам иначе пи...дец полный«Умные живут доль...

Превращение из красавицы в чудовище. Как женщины меняются в браке

Превращение из красавицы в чудовище. Как женщины меняются в браке

Каждая девушка мечтает пойти под венец в свадебном платье. Создать семью. Любить и заботиться о муже.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Ольга Лосева
На себя б посмотрели!
Лидия Дунай
Ну, они де не знали, как "здоровско" быть замужем, а когда узнали, то скисли.
Лидия Дунай
Недаром есть такая пословица: " Бабы каются, а девки замуж собираются".))))))))))))))
Юрий Викторович Рыбаков
просто мужикам пора понять - женщина выходит замуж не за мужчину , а за государство. И для создания семьи как раз таки не нужно жениться/выходить замуж .

Картина дня

наверх