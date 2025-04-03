СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Запад с Европой во главе и американскими глобалистами на флангах переходит к блокированию мирного процесса по Украине, чтобы попытаться реализовать сценарий разрушения России как государства по проекту 100-летней давности.