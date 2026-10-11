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Газета.ру

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Министр обороны Британии Стритинг поддержал Зеленского после слова Трампа

Министр обороны Британии Стритинг поддержал Зеленского после слова Трампа

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг поддержал Украину после призыва президента США Дональда Трампа к смене власти в республике и заключения соглашения о дизельном топливе с Россией.

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