В ночь на 12 октября Харьков и область содрогнулись от серии мощных взрывов. Российские Вооружённые силы нанесли удары с применением управляемых авиабомб, продолжив системное уничтожение критической инфраструктуры противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- JF Онколог Черемушки...
- ГБ Стояногло и Гагау...
- ГБ Шантаж Зеленского...
Так таки и "горы тел"?