Гостей автоцентра "Барнаул-Моторс" ждут специальные предложения, подарки за тест-драйв и розыгрыш призов В четверг, 15 октября 2026 года, дилерский центр "Барнаул-Моторс" проведет ночную распродажу автомобилей Tenet ("Тенет").
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