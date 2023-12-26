Смотрим его и удивляемся. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков встречается на каком-то очередном приёме с Киркоровым и спрашивает его вполголоса: а чего это у вас там получилось, шалунов?

Надежда Белугина

Большое спасибо автору за материал. Давно уже эту тему поднимаю. Много и стихов и статей от моего имени в СМИ. Думала, не доживу, когда им в лицо скажут, чего они стоят. Слишком высокая у них защита, не дотянусь. Присоединюсь. ПЕВУНАМ И ЛИЦЕДЕЯМ Надежда Белугина-Подюжская «Синьоры из «высшего общества», «Княгини» без рода и племени! Живёте вы так, как вам хочется - Не пуганы прошлого временем. Другие Отечество славили. Достоинство, честь унесли с собой. А вам ничего не оставили - Лишь чванство – в генетике явный сбой. Вам всё бы фанфары с медалями - Их сами себе вы развесили… А шли бы вы тропами дальними, Глухими болотными весями! «Во время чумы пиром» хвастая - Вершители множества конкурсов, Себя объявив лучшей кастою, Плюёте на совесть и кодексы. А души черней пса дворового, А мысли – бедней даже нищего. С повадками средневековыми, Срамными в театрах игрищами. Богатства - потомкам с избытками, Московским бюджетом обласканы. А бьёте по душам копытами И ржёте конями троянскими. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2020 Свидетельство о публикации №120102505412 УЙДИ С ДОРОГИ! Мне всё равно, со мной вы или против. Я свой гражданский исполняю долг. Пишу, сквозь боль, о той, погибшей роте, Солдате том, чей сердца стук умолк. Ты знать об этом не желаешь вовсе? Придёт ответка! Каждому – своё! И как в глаза глядеть им будешь после, Когда придут уставшие с боёв? Те, что поднялись защитить Россию - Кто на войне, кто – волонтёр в тылу. А ты, кто СВО бранил, берёгший силы, Чем оправдаешь после жизнь свою? Порыв понять сумели даже дети И письмами своими поддержать Героев на войне - любовь в конверте Скорей в окоп солдатам передать. Уж за полста, пора остепениться, А ты, игрун в блестящем пиджачке, Кузнечиком желаешь притвориться, Стрекочешь на английском языке. Вся нечисть собралась на шабаш нынче На вечеринке голой бесовской. Ко всем бы применить пора суд Линча. Наглеют. Безнаказанность виной. Долой с дороги, уступив героям! Они давно достойны лучше жить. Прошли все испытания войною И русский дух сумели сохранить © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123122105736