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Первый законный гетман: Хмельницкий ищет союзников (12)

Первый законный гетман: Хмельницкий ищет союзников (12)

Первый законный гетман: Хмельницкий ищет союзников Денис Бурковский /Александр Варава Первый раунд переговоров Хмельницкого с Речью Посполитой и другими государствами, прошедший летом-осенью 1648 года, завершился, скорее, в пользу казацкого вождя.

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