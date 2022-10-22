Первый законный гетман: Хмельницкий ищет союзников (12)

Первый законный гетман: Хмельницкий ищет союзников Денис Бурковский /Александр Варава Первый раунд переговоров Хмельницкого с Речью Посполитой и другими государствами, прошедший летом-осенью 1648 года, завершился, скорее, в пользу казацкого вождя.