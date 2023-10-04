Вход с камерой в скрытый тоннель в пирамиде. Ход был запечатан 4400 лет и только сейчас его нашли

Ученые исследуют пирамиду Сахура с 1836 года, архитектурный памятник считался давно изученным. Однако при реставрационных работах на последнем уровне один из археологов случайно нажал на неприметный камень в стене — участок сдвинулся в скрытый коридор.
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