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TRENDYMEN

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Вход с камерой в скрытый тоннель в пирамиде. Ход был запечатан 4400 лет и только сейчас его нашли

Вход с камерой в скрытый тоннель в пирамиде. Ход был запечатан 4400 лет и только сейчас его нашли

Ученые исследуют пирамиду Сахура с 1836 года, архитектурный памятник считался давно изученным. Однако при реставрационных работах на последнем уровне один из археологов случайно нажал на неприметный камень в стене — участок сдвинулся в скрытый коридор.

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Комментарии
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А Кудасов
Да и ступеньки лестницы выглядят весьма захоженными.
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18 час.
ВераВерная
Ну-ну...археолог случайно нажал на неприметный камень...а до этого 4400 лет ни одного чудика не нашлось нажать. Случайно. Видать какой-то материал экранировал🤣🤣🤣
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12 час.
Элеонора Коган
Интересная находка.
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9 час.

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