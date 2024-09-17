17 сентября Израиль нанёс беспрецедентный удар по ливанской столице. В результате одновременной активации взрывных устройств, размещённых в пейджерах, пострадали более […] The post «Атака пейджеров» в Ливане: около 3 000 раненых appeared first on Медиакратия.
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