Муж журналистки Курмашевой оказался директором проукраинского телеканала

В Казани сегодня задержали Алсу Курмашеву – журналиста издания, признанного иноагентом, по версии следствия, долгое время она собирала информацию о военной деятельности России и передавала ее иностранным источникам.
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