Киев выпустил по ДНР более десяти снарядов и БПЛА 21 апреля, есть жертвы

Более десяти снарядов и беспилотников выпустили вооруженные формирования Украины (ВФУ) по ДНР 21 апреля, 22 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.
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