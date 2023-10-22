В Бобруйске для учащихся прошло мероприятие ´Белорусский лён - наше национальное богатство´.

Сотрудники Бобруйской городской библиотеки № 7 им А.А. Шогенцукова провели историко-культурный репортаж ´Белорусский лён - наше национальное богатство´ для учащихся местного аграрно-экономического колледжа.
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