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Добрый Мир

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Обречённые. Ловушка могла быть расставлена и на Америку, и на Россию

Обречённые. Ловушка могла быть расставлена и на Америку, и на Россию

Фото: коллаж Царьграда.Вчера 12K прочитали Для чего нам знать, что происходит в далёкой от нас Америке? Кто из двух обречённых своими партиями президентов США на выборы - бывший и нынешний - сможет оформить дубль? России не за кого болеть в американской президентской кампании: Байден, Трамп или хоть Мишель Обама.

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