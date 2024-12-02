OSW показал апрельский «план Келлога» по разрешению конфликта на Украине

США могут и должны завершить конфликт на Украине организацией переговоров о фактической заморозке конфликта, следует из плана Кита Келлога, опубликованного 2 декабря польским центром восточно-европейских исследований OSW.
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