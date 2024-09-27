Каковы шансы Bitcoin удержать уровень $65 000

Биткоин вырос после того, как индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума. Снижение процентных ставок в США в совокупности с подтвержденной силой экономики страны в виде новой оценки ВВП, способствовали пробою мега-сопротивления на уровне $65 000.