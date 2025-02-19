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Царьград

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Урезать бюджет Пентагона на 40 процентов, уволить генералов: СМИ США выдали планы нового министра Хегсета

Урезать бюджет Пентагона на 40 процентов, уволить генералов: СМИ США выдали планы нового министра Хегсета

Американские СМИ пишут о грядущем сокращении военного бюджета страны. По их данным, Пентагону предстоят и сокращения, в том числе – среди генеральского состава.

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