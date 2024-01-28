Трамп заявил о «смерти» США: главное за сутки

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна «умирает» из-за ситуации на границе с Мексикой, западные страны прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН, а в России заявили о готовности обсуждать альтернативные варианты поставок газа в Европу в обход Украины.