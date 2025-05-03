Сергей Семак рассказал, как «Зенит» готовится к встрече с «Пари НН»

Игра состоится 4 мая в 19:30 Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своими ожиданиями от предстоящей встрече его подопечных с нижегородской командой «Пари НН», передает издание Sport24.
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