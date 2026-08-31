Татарстанда укытучыларга 102,7 мең сумга кадәр хезмәт хакы тәкъдим итәләр

Татарстанда укытучыларга тәкъдим ителгән медиана хезмәт хакы 51,7 мең сум тәшкил итә. Тәкъдим ителгән хезмәт хакының максималь күләме 102,7 мең сумга җитә.
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