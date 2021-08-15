Московский метрополитен начинает испытания FacePay – оплачивать проезд можно лицом Александра Е.Всемирно известная система Московского метрополитена начинает испытания “FacePay”, новой передовой технологии биометрической оплаты с распознаванием лиц.
Московский метрополитен начинает испытания FacePay – оплачивать проезд можно лицом Александра Е.Всемирно известная система Московского метрополитена начинает испытания “FacePay”, новой передовой технологии биометрической оплаты с распознаванием лиц.
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