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ЦБ продлил до марта 2027 года ограничения на снятие иностранной валюты

ЦБ продлил до марта 2027 года ограничения на снятие иностранной валюты

Центробанк продлил еще на полгода ограничения на снятие со счетов наличной иностранной валюты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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