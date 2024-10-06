Илон Маск предрёк конец Америки. Остался единственный шанс спасти страну. Американский миллиардер вновь жёстко выступил против Камалы Харрис, намекнув соотечественникам, что важно сделать правильный выбор.
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