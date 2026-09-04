Все последние телодвижения США на российском направлении начинают складываться в довольно понятную конструкцию.
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Не тянуть резину,довести дело до конца!Бойцы на фронте и их семьи не поймут.
Нашего главнокомандующего кто только не дурит, как свои воры, таки иностранные. А Он, Миротворец, заигрывал с европейскими голожопыми главами их голожопых стран, с японскими, средне азиатами дикарями, тогда как Россия как была в униженном положении перед недостойными даже её плевка так и остается. и конца этому не видно. Обидно за Державу