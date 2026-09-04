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Позитив для оптимистов

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Продлевать будете? Штаты пытаются убедить Россию не заканчивать СВО

Продлевать будете? Штаты пытаются убедить Россию не заканчивать СВО

Все последние телодвижения США на российском направлении начинают складываться в довольно понятную конструкцию.

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Валентина Литвяк

Нашего главнокомандующего кто только не дурит, как свои воры, таки иностранные. А Он, Миротворец, заигрывал с европейскими голожопыми главами их голожопых стран, с японскими, средне азиатами дикарями, тогда как   Россия как была в униженном положении перед недостойными  даже  её плевка так и остается. и конца этому не видно. Обидно за Державу