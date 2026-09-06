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ВС России сбросили тысячи агитационных листовок для сдачи в плен у Доброполья

ВС России сбросили тысячи агитационных листовок для сдачи в плен у Доброполья

В Минобороны России рассказали, что подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» в рамках психологического воздействия провели залистование тысячами агитационных материалов позиций ВСУ при помощи беспилотников самолётного типа «Молния-2».

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