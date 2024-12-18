Бригада морпехов уничтожила технику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео с уничтоженной боевой техникой и боевиками ВСУ, которые были ликвидированы в ходе выполнения боевых задач военными бригады морпехов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
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