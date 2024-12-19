Революционная технология Fertilo открывает новую эру ЭКО: первый ребенок зачатый новым способом уже родился

Новаторский прорыв в сфере репродуктивной медицины — биотехнологическая компания Gameto успешно применила революционную технологию Fertilo, приведшую к первому в мире рождению ребёнка через этот инновационный метод.
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