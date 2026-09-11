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Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить карту мира ООН

Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить карту мира ООН

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в обоснованности требований Японии изменить обозначение южной части Курильских островов на карте Equal Earth.

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