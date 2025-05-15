Мешают стереотипы. Мужчины на Алтае не спешат проверять свое репродуктивное здоровье

На обычную диспансеризацию мужское население тоже приходит реже женского, рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов Проблема низкой явки мужчин на диспансеризацию репродуктивного здоровья, которую ввели в Алтайском крае в прошлом году, сохраняется.
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