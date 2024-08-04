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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лепехин о Глушенкове и сборной России: «Он заслужил вызов еще в прошлом году. Сейчас тем более. Очень раскрепощен, и это идет на пользу»

25-летний полузащитник «Зенита» забил 6 мячей в 3 играх в текущем сезоне Мир РПЛ. – Думаю, что Глушенков, безусловно, заслужил вызов в сборную России еще в прошлом году.

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